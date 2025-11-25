25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne | le iniziative in Toscana

Firenze, 25 novembre 2025 – Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. La Toscana si mobilita ricordando le donne che hanno subìto violenza e quelle che ogni giorno rischiano di subirla, confermando il proprio impegno nella sensibilizzazione su un tema di primaria importanza attraverso una serie di eventi. Ecco alcuni tra i tanti appuntamenti in programma. Firenze, un minuto di rumore in piazza della Signoria In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo Monrif e le testate Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! rinnovano il loro impegno con la terza edizione di Qn per le donne - Un minuto di rumore, un evento pubblico e aperto alla cittadinanza, si legge in una nota, 'per dire, ancora una volta e con più forza: basta silenzio'.

