25 novembre Frassinetti | Nella scuola il vero argine alla violenza contro le donne
''Oggi, 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, va ribadito che nelle scuole si sta puntando sempre più a realizzare percorsi contro la violenza, sul rispetto reciproco, sull'empatia, sull'educazione alle relazioni e sulla parità tra uomini e donne'' dichiara il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti “Il Ministero sta lavorando in modo sistematico e concreto col potenziamento dell'educazione civica dove è stato inserito il concetto di rispetto come principio cardine". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? FIUMICINO ONLINE - Domenica 23 novembre Solenne Giornata dell’Adesione per l’Unitalsi di Fiumicino. Santa Messa alla Parrocchia Santa Paola Frassinetti, con il vescovo Ruzza e il sindaco Baccini ... Clicca qui per leggere l'articolo Vai su Facebook
25 novembre, Meloni: “Famiglia luogo primario educazione figli, scuola alleata” – Esclusiva LaPresse - “Resto convinta che la famiglia sia e rimanga il luogo primario dell’educazione dei figli e che la scuola rappresenti un’alleata, così come le altre agenzie ... Secondo msn.com
Al via Job&Orienta: oltre 400 realtà in fiera per la scuola e il lavoro - Si apre domani, mercoledì 26 novembre, alla Fiera di Verona Job&Orienta, il Salone nazionale dedicato a orientamento, scuola, lavoro ... Riporta veronaoggi.it
25 novembre: come educare alla non violenza. Lettera - Il 25 novembre rappresenta un’occasione educativa cruciale per riflettere, in ambito scolastico, sulla violenza contro le donne come problema culturale, relazionale e affet ... Segnala orizzontescuola.it