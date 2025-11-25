25 novembre Frassinetti | Nella scuola il vero argine alla violenza contro le donne

''Oggi, 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, va ribadito che nelle scuole si sta puntando sempre più a realizzare percorsi contro la violenza, sul rispetto reciproco, sull'empatia, sull'educazione alle relazioni e sulla parità tra uomini e donne'' dichiara il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti “Il Ministero sta lavorando in modo sistematico e concreto col potenziamento dell'educazione civica dove è stato inserito il concetto di rispetto come principio cardine". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it