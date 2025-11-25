25 novembre fotografo collaboratore LaPresse aggredito da un uomo mentre segue corteo ‘Non una di meno’

Un fotografo collaboratore di LaPresse è stato aggredito a Torino mentre seguiva la manifestazione di ‘Non una di meno’ nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Si trovava alla fermata Marconi della metropolitana, bloccata dalle manifestanti. Un uomo che era nel vagone insieme alla compagna ha cominciato a inveire contro le donne, poi alla vista del fotografo ha dato in escandescenza, ha preso la macchina fotografica e l’ha scagliata più volte a terra, rompendola. Poi si è rivolto verso il fotografo e l’ha aggredito colpendolo con un violento pugno. In questo momento il nostro collaboratore si trova in ospedale in attesa di ricevere le cure del caso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 novembre, fotografo collaboratore LaPresse aggredito da un uomo mentre segue corteo ‘Non una di meno’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Oggi, 25 novembre, alle 14:30 i funerali del fotografo Maurizio Pettine Vai su Facebook

Torino, fotografo aggredito in metro durante il corteo contro la violenza sulle donne: un uomo l'ha colpito con un pugno - L'aggressore era con lui nel vagone e ha cominciato a inveire contro le donne, poi ha preso la macchina fotografica e l'ha scagliata a terra rompendola ... Lo riporta torino.corriere.it

Rovigo, il fotografo di matrimoni finge di essere collaboratore di Rocco Siffredi per girare video hard con sconosciute: la ex fidanzata lo smaschera - Un fotografo di matrimoni di Porto Viro convinceva le ragazze che facendo sesso con lui avrebbero potuto sfondare nel mondo del porno grazie alla sua relazione professionale con il celeberrimo attore ... corrieredelveneto.corriere.it scrive