25 novembre | come educare alla non violenza Lettera
Inviato da Simone Billeci - Il 25 novembre rappresenta un’occasione educativa cruciale per riflettere, in ambito scolastico, sulla violenza contro le donne come problema culturale, relazionale e affettivo che si costruisce nel tempo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
