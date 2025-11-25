25 novembre | Aeroporti di Roma e Teatro dell’Opera insieme contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sul contrasto alle disuguaglianze di genere, ospitando a ll’aeroporto di Roma Fiumicino una speciale coreografia realizzata in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. La performance – dal titolo “ V oglio essere l’ultima” – si è svolta questa mattina presso la “ Piazza ” del Terminal 1 Partenze, alla presenza della D irettrice della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera Eleonora Abbagnato, a beneficio delle centinaia di passeggeri, in partenza e in arrivo, e del personale aeroportuale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - 25 novembre: Aeroporti di Roma e Teatro dell’Opera insieme contro la violenza di genere

Argomenti simili trattati di recente

Oggi, 25 novembre, in occasione della ’ , vogliamo diffondere, insieme ad Assaeroporti - Associazione Italiana Gestori Aeroporti - e agli altri aeroport - facebook.com Vai su Facebook

Breaking news - Trenitalia informa che nei giorni 23 e 24 novembre 2025, a causa di lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Ostiense, i treni da e per l’aeroporto di Fiumicino potranno subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Vai su X

25 novembre: Roma si mobilita - Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite, Roma propone un programma che coinvolge istituzioni, scuole ... Si legge su rainews.it

Violenza donne: Aeroporti di Roma e Teatro dell’Opera insieme per cultura fondata su rispetto (2) - "Promuovere una cultura basata sul rispetto, sull'uguaglianza e sulla valorizzazione delle diversità e dell'unicità di ciascuna ... Scrive agenzianova.com

Violenza contro le donne, gli appuntamenti a Roma verso la Giornata mondiale del 25 novembre - Eventi in libreria Mondadori tra via Cola di Rienzo e Galleria Sordi, alla Casa delle Donne, al Teatro di Tor Bella Monaca e al cinema delle Province ... Da roma.corriere.it