21 Minuti 2025 a Roma il laboratorio delle idee che vuole cambiare il futuro

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ripensare l’economia, immaginare nuove forme di convivenza, interrogarsi sull’impatto delle tecnologie e sul ruolo dell’essere umano nel mondo che verrà. È la sfida lanciata da “21 Minuti – Nuovo Paradigma”, l’edizione 2025 del think tank ideato da Patrizio Paoletti e promosso da Fondazione. 🔗 Leggi su Today.it

