20enne che cerca casa viene violentata rapinata e sequestrata dal falso benefattore a Galatina
Una giovane straniera di 20 anni è stata vittima di violenza sessuale a Galatina. Arrestato un 48enne già noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
