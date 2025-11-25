100 giorni al 69° campaccio cross si corre il 24 e 25 gennaio 2026 apertura iscrizioni
SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Cento giorni, tanti sono quelli che devono trascorrere prima di poter rivivere le emozioni del Campaccio Cross Country, tappa «Gold» del circuito Cross Country Tour World Athletics, organizzato da sempre da Us Sangiorgese. Il prestigioso cross da decenni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
