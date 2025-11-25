Secondo la vulgata, i remake tendono a non essere un granché e spesso servono solo a riempire le tasche dei produttori e degli studios, sull'onda della nostalgia per i classici. In effetti, si tratta di un luogo comune che ha la sua forza, a cominciare dai remake hollywoodiani, piuttosto discutibili, di diversi horror molto amati, come Omen-Il presagio, uscito nel 2006, il nuovo Halloween del 2007 o ancora la versione 2015 di Poltergeist. Nel caso di Nightmare, invece, c'è stato un reale tentativo di fare qualcosa di più e di nuovo. Nessun film famoso è al sicuro dalla febbre dei remake, ma certe volte esistono dei rifacimenti che arrivano in sala e riescono a essere davvero innovativi, addirittura migliorando di molto i film che li hanno preceduti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

10 remake che si sono rivelati migliori degli originali