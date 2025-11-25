1 dicembre sarà una giornata speciale per gli appassionati di godzilla
Il mese di dicembre porta con sé molte novità nel mondo dei film e delle serie dedicate ai supereroi. In particolare, il franchise di Godzilla si prepara ad arricchire ulteriormente il suo universo, offrendo agli appassionati numerose possibilità di visione e nuove anteprime. Questo articolo analizza i principali aggiornamenti riguardanti le uscite in streaming e al cinema, con dettagli sui personaggi più noti e le date di lancio previste. le novità sul franchise di godzilla. espansione sul piccolo schermo con «monarch: legacy of monsters». Una delle innovazioni più attese per il MonsterVerse riguarda la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 1° dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata di lotta all’AIDS per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’accesso precoce alle cure. Overcoming disruption, transforming the AIDS response “Superare le difficoltà, trasformare la risposta al Vai su Facebook
A Palermo il 3 dicembre giornata dedicata a disabilità e sport. Iniziativa dell'Asp, del Comune e del comitato paralimpico #ANSA Vai su X