Zaia | Vicesegretario Lega? Non rispondo a proposte che non mi sono state ancora fatte

(Agenzia Vista) Venezia, 24 novembre 2025 "Se mi venisse offerto un ruolo da vicesegretario lo accetterei? Non sono mai stato abituato a rispondere alle proposte che non mi fanno i diretti interessati quindi non posso dire niente. Dico che ho sempre lavorato in maniera coerente e lo farò anche questa volta", lo ha dichiarato il Presidente uscente della Regione Veneto Luca Zaia commentando i dati delle elezioni regionali e il risultato della Lega primo partito. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zaia: Vicesegretario Lega? Non rispondo a proposte che non mi sono state ancora fatte

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo essere stato sindaco e deputato, il vicesegretario della Lega corona una ascesa politica fulminante. La pittura per scaricare lo stress, l’investitura di Salvini: chi è il successore di Zaia - facebook.com Vai su Facebook

Zaia: Vicesegretario Lega? Non rispondo a proposte che non mi sono state ancora fatte - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Lo riporta la7.it

Luca Zaia: «Continuerò a impegnarmi per il Veneto, se i cittadini mi apprezzano dopo tanti anni qualcosa di buono l'ho fatto» VIDEO - Luca Zaia si è congratulato con Alberto Stefani per la nuova carica a governatore del Veneto e, poi, ha risposto a qualche domanda ... Come scrive ilgazzettino.it

Zaia parla del suo futuro dopo le elezioni in Veneto: "Ora in Consiglio regionale, poi vedremo" - Luca Zaia, presidente uscente del Veneto, ha risposto alle domande dei cronisti parlando innanzitutto dell'astensionismo, “il grande avversario” che questa volta ha visto l'affluenza scendere di circ ... Secondo youmedia.fanpage.it