Zaia | Vicesegretario Lega? Non rispondo a proposte che non mi sono state ancora fatte

(Agenzia Vista) Venezia, 24 novembre 2025 "Se mi venisse offerto un ruolo da vicesegretario lo accetterei? Non sono mai stato abituato a rispondere alle proposte che non mi fanno i diretti interessati quindi non posso dire niente. Dico che ho sempre lavorato in maniera coerente e lo farò anche questa volta", lo ha dichiarato il Presidente uscente della Regione Veneto Luca Zaia commentando i dati delle elezioni regionali e il risultato della Lega primo partito. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

