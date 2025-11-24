Zaia | Vicesegretario Lega? Non rispondo a proposte che non mi sono state ancora fatte – Il video
(Agenzia Vista) Venezia, 24 novembre 2025 "Se mi venisse offerto un ruolo da vicesegretario lo accetterei? Non sono mai stato abituato a rispondere alle proposte che non mi fanno i diretti interessati quindi non posso dire niente. Dico che ho sempre lavorato in maniera coerente e lo farò anche questa volta", lo ha dichiarato il Presidente uscente della Regione Veneto Luca Zaia commentando i dati delle elezioni regionali e il risultato della Lega primo partito. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Dopo essere stato sindaco e deputato, il vicesegretario della Lega corona una ascesa politica fulminante. La pittura per scaricare lo stress, l’investitura di Salvini: chi è il successore di Zaia - facebook.com Vai su Facebook
Zaia: Vicesegretario Lega? Non rispondo a proposte che non mi sono state ancora fatte - (Agenzia Vista) Venezia, 24 novembre 2025 "Se mi venisse offerto un ruolo da vicesegretario lo accetterei? Da quotidiano.net
Luca Zaia: «Continuerò a impegnarmi per il Veneto, se i cittadini mi apprezzano dopo tanti anni qualcosa di buono l'ho fatto» VIDEO - Luca Zaia si è congratulato con Alberto Stefani per la nuova carica a governatore del Veneto e, poi, ha risposto a qualche domanda ... Lo riporta ilgazzettino.it
Gelo in Lega, Zaia boccia Vannacci: "Leggi razziali schifosissime". Interviene anche Salvini. - VENETO – Le dichiarazioni di Roberto Vannacci sul fascismo hanno scatenato un acceso dibattito all’i ... Scrive nordest24.it