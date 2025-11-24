Zaia trascina la Lega alla vittoria a metà spoglio 10mila voti solo nel padovano

A metà spoglio è evidente come Zaia sia stato decisivo nel trainare la Lega alla vittoria, surclassando Fratelli d'Italia. In provincia di Treviso l'ex presidente ha già in carniere 16mila voti, 2300 a Belluno, 10mila a Padova, 2.800 a Rovigo, 17mila a Venezia, 9.600 a Verona, 13.200 a Venezia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Zaia trascina la Lega alla vittoria, a metà spoglio 10mila voti solo nel padovano

Approfondisci con queste news

Luca Zaia: «Continuerò a impegnarmi per il Veneto, se i cittadini mi apprezzano dopo tanti anni qualcosa di buono l'ho fatto» VIDEO - Luca Zaia si è congratulato con Alberto Stefani per la nuova carica a governatore del Veneto e, poi, ha risposto a qualche domanda ... Riporta ilgazzettino.it

La Lega vince in Veneto, poi si eclissa - Nella roccaforte del Carroccio è un trionfo della Liga e di Luca Zaia. Come scrive huffingtonpost.it

Elezioni Veneto, la Lega punta a superare FdI e tornare primo partito grazie a Zaia. E il Doge? Andrà a Roma per seguire il federalismo - Ovviamente non ci sono sondaggi e comunque, anche se ci fossero, non si potrebbero pubblicare. Secondo affaritaliani.it