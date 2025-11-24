Yildiz a riposo con il Bodo Glimt? Possibile decisione a sorpresa di Spalletti | Non può andare sempre al massimo

. Le parole del tecnico. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il BodøGlimt, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha lasciato intendere in conferenza stampa che Kenan Yildiz potrebbe essere risparmiato e partire dalla panchina. La decisione è legata alla necessità di gestire le energie e il rendimento del giovane talento turco, che nelle ultime uscite non è apparso al top della forma. Yildiz non eccezionale: la necessità del riposo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz a riposo con il Bodo Glimt? Possibile decisione a sorpresa di Spalletti: «Non può andare sempre al massimo»

