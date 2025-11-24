Yildiz a riposo con il Bodo Glimt? Possibile decisione a sorpresa di Spalletti | Non può andare sempre al massimo

Juventusnews24.com | 24 nov 2025

. Le parole del tecnico. Alla vigilia della  delicata trasferta  di  Champions League  contro il  BodøGlimt, il tecnico della  Juventus Luciano Spalletti  ha lasciato intendere in  conferenza stampa  che  Kenan Yildiz  potrebbe essere  risparmiato  e partire dalla panchina. La  decisione  è legata alla  necessità di gestire  le  energie  e il  rendimento  del  giovane talento turco, che nelle ultime uscite non è apparso al  top della forma. Yildiz non eccezionale: la necessità del riposo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz a riposo con il bodo glimt possibile decisione a sorpresa di spalletti non pu242 andare sempre al massimo

© Juventusnews24.com - Yildiz a riposo con il Bodo Glimt? Possibile decisione a sorpresa di Spalletti: «Non può andare sempre al massimo»

