Yes i know my…Elly | Schlein cita Pino Daniele a Napoli ma dimentica le canzoni che forse le avrebbe dedicato

Elly | Schlein cita Pino Daniele a Napoli ma dimentica le canzoni che forse le avrebbe dedicato
“Quanno chiove”, capolavoro, fra i tanti, di Pino Daniele, diventa motivo di citazione a Napoli di Elly Schlein. Azzeccato a prima vista il ritornello, “Tanto l’aria s’adda cagnà” della canzone che il grande artista partenopeo dedicò alla futura moglie. Ma sono diverse le frasi che, “il nero a metà” probabilmente avrebbe riservato ad Elly. “Nun me scuccià”. Sicuramente, “Nun me scuccià”, altro brano straordinario. “Cerca di stare almeno un’ora senza parlà, nun me scuccia chiù, tanto more pure tu”, recita il pezzo che Daniele dedicherebbe ad Elly, parafrasando una presenza pressante. Leggi anche "Ai funerali di Pino Daniele governo assente". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
