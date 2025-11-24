WWE | Il gigantesco set di Survivor Series prende vita al Petco Park

Il Premium Live Event Survivor Series è ormai a meno di una settimana di distanza e l’hype cresce sempre di più. Anche se i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima che l’azione abbia inizio, è stata finalmente rivelata la prima anteprima dei lavori in corso per lo stage dell’evento. Come mostrato da diversi filmati circolati sui social, i lavori di allestimento sono ufficialmente iniziati al Petco Park di San Diego, anche se siamo chiaramente ancora nelle prime fasi. I fan possono notare un enorme logo WWE posizionato dove andrà il ring. Al momento sono già accese le luci della sezione superiore, e si sta lavorando al posizionamento di illuminazione, maxischermi, gabbia del WarGames e impianto audio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

