WWE | Il gigantesco set di Survivor Series prende vita al Petco Park
Il Premium Live Event Survivor Series è ormai a meno di una settimana di distanza e l’hype cresce sempre di più. Anche se i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima che l’azione abbia inizio, è stata finalmente rivelata la prima anteprima dei lavori in corso per lo stage dell’evento. Come mostrato da diversi filmati circolati sui social, i lavori di allestimento sono ufficialmente iniziati al Petco Park di San Diego, anche se siamo chiaramente ancora nelle prime fasi. I fan possono notare un enorme logo WWE posizionato dove andrà il ring. Al momento sono già accese le luci della sezione superiore, e si sta lavorando al posizionamento di illuminazione, maxischermi, gabbia del WarGames e impianto audio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Argomenti simili trattati di recente
Bret Hitman Hart e il gigantesco Yokozuna si sfidano a Survivor Series Showdown 1993 con il titolo WWF in palio. - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Continua la costruzione del grande stage di Survivor Series - Continuano a trapelare sui social, le immagini dall'arena che ospiterà Survivor Series, prossimo PLE della WWE ... Lo riporta spaziowrestling.it
WWE Survivor Series Main Event Moved — Report - According to Dave Meltzer in the Wrestling Observer Newsletter, the match between Cody Rhodes and Drew ... Si legge su sports.yahoo.com
Roman Reigns’ Plans for WWE Survivor Series 2025 — Report - Roman Reigns is scheduled for a huge matchup at WWE Survivor Series 2025. Riporta sports.yahoo.com