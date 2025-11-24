WWE | Gli Hardy pronti per un match tag team titolato

Gli Hardys non hanno avuto grande resa nel loro periodo di permanenza in AEW, ma dal loro rientro in TNA tutto sembra tornato ai vecchi splendori. Uno dei momenti più importanti della loro recente corsa è stata la conquista dell’NXT Tag Team Championship all’NXT vs. TNA Showdown del 7 ottobre 2025. Hanno sconfitto DarkState (Dion Lennox e Osiris Griffin) in un match in cui il vincitore prende tutto. Il 25 ottobre 2025, ad Halloween Havoc, persero di nuovo l’NXT Tag Team Championship contro DarkState in un match ad alto rischio, il Broken Rules, concludendo così la loro serie di 18 giorni. Di recente gli Hardy hanno disputato anche un incontro speciale in cui hanno affrontato il Team 3D (Dudley Boyz) in quello che si è rivelato essere l’ultimo incontro del Team 3D, il 12 ottobre 2025, all’evento Bound For Glory della TNA , tenutosi al Tsongas Center di Lowell, Massachusetts. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

