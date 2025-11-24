WWE | Gli Hardy pronti per un match tag team titolato
Gli Hardys non hanno avuto grande resa nel loro periodo di permanenza in AEW, ma dal loro rientro in TNA tutto sembra tornato ai vecchi splendori. Uno dei momenti più importanti della loro recente corsa è stata la conquista dell’NXT Tag Team Championship all’NXT vs. TNA Showdown del 7 ottobre 2025. Hanno sconfitto DarkState (Dion Lennox e Osiris Griffin) in un match in cui il vincitore prende tutto. Il 25 ottobre 2025, ad Halloween Havoc, persero di nuovo l’NXT Tag Team Championship contro DarkState in un match ad alto rischio, il Broken Rules, concludendo così la loro serie di 18 giorni. Di recente gli Hardy hanno disputato anche un incontro speciale in cui hanno affrontato il Team 3D (Dudley Boyz) in quello che si è rivelato essere l’ultimo incontro del Team 3D, il 12 ottobre 2025, all’evento Bound For Glory della TNA , tenutosi al Tsongas Center di Lowell, Massachusetts. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Siete pronti a scoprire la storia di Gary? non perdete #Zootropolis2 dal 26 Novembre al Cinema SILVIO PELLICO . PREVENDITA APERTA su www.cinemasaronno.it - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Gli Hardy pronti per un match tag team titolato. - Gli Hardys non hanno avuto grande resa nel loro periodo di permanenza in AEW, ma dal loro rientro in TNA tutto sembra tornato ai vecchi splendori. Secondo zonawrestling.net
WWE NXT Star Calls Out Hardy Boyz for a Tag Team Showdown - The Hardy Boyz, who just won the WWE NXT Tag Team Titles, have already been challenged for a match. Da sports.yahoo.com
Hardy Boyz undergo major change; title match confirmed - The Hardy Boyz just underwent a major change in gimmick during tonight's show. Riporta sportskeeda.com