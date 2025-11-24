Winter Park Genova 2025 | nuove attrazioni sconti e tante attività per famiglie

A Genova il Natale non è Natale senza il tradizionale luna park sul mare, e anche il 2025 non fa eccezione: da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026 il Winter Park Genova torna a Ponte Parodi con un’edizione colma di novità, a partire dall’inaugurazione.Inaugurazione e omaggiAlle 15. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Winter Park Genova 2025: nuove attrazioni, sconti e tante attività per famiglie

Argomenti simili trattati di recente

Ragazzi, noi siamo prontissimi per il Winter Park! Quest’anno Balla&Brucia® Evolution arriva a Bergamo con tutta la nostra energia: le lezioni di B&B Classic e il primo palco ufficiale di B&B Elastic! Sono tre giorni pieni di musica, allenamento e vibrazioni - facebook.com Vai su Facebook

Winter Park Genova a Ponte Parodi dal 6 dicembre al 18 gennaio liguria.bizjournal.it/2025/11/17/win… Vai su X

Winter Park Genova 2025: nuove attrazioni, sconti e tante attività per famiglie - A Genova il Natale non è Natale senza il tradizionale luna park sul mare, e anche il 2025 non fa eccezione: da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026 il Winter Park Genova torna a Ponte ... Scrive genovatoday.it

Winter Park, il 6 dicembre tornano i baracconi a Genova - Per i primi 1000 visitatori è previsto un regalo speciale: un blocchetto di sconti del valore di 100 euro, utilizzabile il giorno stesso o nei giorni feriali ... Come scrive ilsecoloxix.it

Inaugurazione del Luna Park 2025 a Genova con giri gratis, animatori e mascotte - Un luna park sul mare che, da oltre un secolo, porta a Genova oltre 100 attrazioni per grandi e piccini. mentelocale.it scrive