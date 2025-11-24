Winter Day 2025 | il 16 novembre a Passo dell’Acquavite un viaggio nel mondo wedding

Bassano Romano – Eleganza, gusto, creatività. Il 16 novembre 2025, la splendida location Passo dell’Acquavite, immersa nella natura a pochi minuti da Roma e Viterbo, ha ospitato la seconda edizione del Winter Day. Spazi arredati con cura, luce naturale filtrata da ampie vetrate e un parco verde attorno: tutto è pensato per accogliere matrimoni, cerimonie e grandi ricevimenti. Lo chef Andrea Raffaldoni, responsabile del catering della location, ha accompagnato la giornata con un menù raffinato che ha valorizzato ingredienti e sapori del territorio. Bomboniere gourmet: un ricordo che si gusta. Tra le proposte più originali spicca lo chef Paolo Dalicandro, che ha introdotto un’idea innovativa: bomboniere personalizzate create sul momento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

