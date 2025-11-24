WindTre Fibra Casa | la soluzione completa per navigare veloce

WindTre consolida la sua presenza nel mercato della connettività domestica con una proposta che punta dritta all'essenziale: prestazioni elevate, trasparenza sui costi e un plus di servizi che aggiungono valore all'esperienza. L'offerta Fibra Casa è pensata per chi vuole una connessione stabile, veloce e già dotata di tutto il necessario per gestire lavoro, svago e smart home senza limiti. Il pacchetto si posiziona tra i più competitivi del momento grazie a un canone mensile di 24,99€, attivazione gratuita per chi aderisce online e ben 12 mesi di Amazon Prime inclusi, senza costi nascosti.

