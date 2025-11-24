Wicked - Parte 2 il regista commenta la storia dell' Omino di latta chiarendo alcuni dubbi dei fan

Jon M. Chu in una nuova intervista, ha condiviso la sua spiegazione di alcune scene del capitolo finale della storia tratta dal musical. Il regista di Wicked - Parte 2 ha risposto ad alcuni dubbi degli spettatori riguardanti la storia dell'Omino di latta, personaggio legato all'arrivo di Dorothy nel regno di Oz. Se non avete ancora visto il film, ovviamente, non proseguite con la lettura perché la notizia contiene degli. Chi è l'Omino di latta nel film Nel film Wicked - Parte 2, di cui potete leggere la nostra recensione, si vede Glinda (Ariana Grande) mentre osserva un gruppo di cittadini di Oz mentre acclamano quattro 'cacciatori di streghe', tra cui l'Omino di latta che giura che sarà spietato mentre cercherà di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wicked - Parte 2, il regista commenta la storia dell'Omino di latta, chiarendo alcuni dubbi dei fan

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Wicked - Parte 2 è il film più visto del weekend in Italia, negli USA e non solo: chi di voi è andato al cinema a vederlo in questi giorni? Direttamente dalla redazione di longtake il nostro ospite di puntata Simone Soranna ci ha dato il suo parere in merito, affianc - facebook.com Vai su Facebook

Anche questa settimana UCI Cinemas ti sorprenderà con: Wicked – Parte 2 (dal 19.11) 40 Secondi (dal 19.11) The Smashing Machine (dal 19.11) ? La camera di consiglio Shelby Oaks - Il Covo del Male (dal 19.11) ? Acquista ora su ucicinemas Vai su X

Wicked Parte 2, il regista rivela che il finale avrebbe potuto essere "molto più oscuro e spaventoso" - Il regista di Wicked: Parte 2 ha ammesso che in principio aveva valutato un retroscena più oscuro e spaventoso di quella scena finale per Elphaba. comingsoon.it scrive

Wicked: Parte 2, il regista rivela il mistero che coinvolge Glinda e l’Uomo di Latta - Chu, affronta un mistero tra Glinda e l'Uomo di Latta nella scena di "March of the Witch Hunters" ... Da cinefilos.it

Wicked - Parte 2, la fine del viaggio secondo Jon M. Chu: "I nostri figli hanno diritto di credere nei sogni" - Dal finale ai sogni, dalla responsabilità all'amore: la nostra video intervista al regista Jon M. Come scrive msn.com