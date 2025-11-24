Wicked ci sarà un altro film? Ecco cosa sappiamo ma non aspettatevi un sequel!

Con l’uscita nelle sale di Wicked: For Good, seconda e conclusiva parte dell’adattamento cinematografico del musical Wicked, con protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo, si è riacceso l’interesse per i personaggi legati al brand di Oz, e l’eccezionale apertura ai botteghini (più di 200 milioni in tutto il mondo nel primo weekend di programmazione) ha dato il là alla più classica delle domande: l a storia potrà continuare o si è chiusa qui? Naturalmente, chi conosce le vicende del musical sa che l’arco narrativo di Glinda ed Elphaba si è perfettamente chiuso: ciò nonostante, Stephen Schwartz, compositore dell’opera e Winnie Holzman, scenegguiatrice del film, sarevvero già al lavoro su un progetto collaterale ambientato nel mondo di Oz. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

