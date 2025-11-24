WhatsApp come si usa la funzione Informazioni per dire agli altri cosa stiamo facendo

La piattaforma reintroduce una sezione “Informazioni” più evidente e personalizzabile, pensata per condividere brevi aggiornamenti testuali visibili nel profilo e nelle chat. E magari aggiungere un ingrediente di contesto per capirsi meglio. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - WhatsApp, come si usa la funzione “Informazioni” per dire agli altri cosa stiamo facendo

