Wanda Fisher scambiata per Ivana Spagna alla camera ardente di Vanoni | È lei che mi ha copiato il look

Ildifforme.it | 24 nov 2025

Poco dopo la pubblicazione, però, è la stessa cantante ad intervenire nei commenti per precisare che non si tratta affatto di lei. "Avrei tanto voluto salutare Ornella, ma non posso. e tengo a dire che quella signora non sono io!", ha infatti scritto, senza però specificare di chi si trattasse in realtà.

wanda fisher scambiata per ivana spagna alla camera ardente di vanoni 200 lei che mi ha copiato il look

© Ildifforme.it - Wanda Fisher scambiata per Ivana Spagna alla camera ardente di Vanoni: “È lei che mi ha copiato il look”

