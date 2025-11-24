Wade e Felix accendono la maratona tech house del Bolgia Bergamo

Sabato 6 dicembre 2025 il Bolgia di Bergamo si prepara a una maratona elettronica speciale: sul palco del club arrivano Wade e Felix, due tra i nomi più importanti dell’attuale scena elettronica internazionale, per una notte di tech house intensa pensata per chi vuole vivere il dancefloor senza limiti, dal primo all’ultimo disco. Un club . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Wade e Felix accendono la maratona tech house del Bolgia Bergamo

Approfondisci con queste news

Sabato 06 Dicembre dalle ore 23:30 alle 08:00! ? Groove Factory - Tech House Party In Lista 25€ Dr*nk Incluso Prenota Qui: https://www.bolgia.it/ek/tato o Chiamando ? 338.3624803 Supertato! Special Guest: WADE EVENTO CON TUTTI I DETTAGLI - facebook.com Vai su Facebook

“Mi hanno diagnosticato due tumori al cervello e ho pensato che sarei morto. Non mi sono arreso e ho corso la maratona”: la rivincita di George Wade - George Wade, 41 anni, originario di Thirsk, nello Yorkshire, ha fatto i suoi 42 chilometri più ... Riporta ilfattoquotidiano.it