Von der Leyen | Global Gateway è il motore del partenariato dell’UE con l’Africa

Luanda, 24 novembre 2025 – Nel suo intervento di apertura del Business Forum che si terrà oggi e domani a Luanda in Angola, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rilanciato con forza la visione di una partnership economica “più stretta, più strategica e soprattutto più equilibrata” tra l’Unione Europea e l’Unione Africana. Il Business Forum fra Unione europea e Unione africana è una una piattaforma per un dialogo significativo sul ruolo degli attori privati africani ed europei nella creazione di soluzioni durature in settori chiave. Nonostante il contesto geopolitico “più duro” rispetto al passato, la presidente ha sottolineato come il rapporto tra i due continenti abbia continuato a rafforzarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
