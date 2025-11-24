Volturara Irpina tensione al seggio | donna identificata e segnalata dai carabinieri
Volturara Irpina, 24 novembre 2025 – Attimi di tensione si sono registrati nella giornata di oggi all’interno di un seggio del comune irpino. Una donna, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe creato problemi all’interno della sede elettorale.Dinamica dell'accaduto e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Antonio Gengaro. Vance Joy · Riptide. Con la giornata di oggi si conclude la campagna elettorale per le elezioni regionali. Ringrazio il Sen. Antonio Misiani per essere stato con noi ad Avellino ed a Volturara Irpina. Questa campagna elettorale è stata un viag - facebook.com Vai su Facebook
Incident Tragique à Volturara - Un garçon a été blessé par des coups de feu alors qu'il cherchait des champignons. Riporta ilmattino.it
Volturara Irpina, ragazzo ferito col fucile mentre cerca funghi: sotto osservazione - È ancora ricoverato al Moscati il ragazzo di 15 anni ferito da colpi di fucile mentre cercava funghi nei boschi di Volturara Irpina. Scrive ilmattino.it