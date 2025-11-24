Volti di Coraggio | l’iniziativa contro la violenza sulle donne a Carini
L’associazione “La Carini che vorrei”, presieduta da Giusy Musso, il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, presenta “Volti di Coraggio”, un evento unico, rivoluzionario e profondamente simbolico che si terrà nel suggestivo Vicolo dei Fiori di Carini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
