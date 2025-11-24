Volley femminile le migliori italiane della 11° giornata di A1 Festival delle opposte | Egonu Antropova e Adigwe tra le migliori
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 11ª GIORNATA DI SERIE A1. FEDERICA SQUARCINI: Bentornata! 11 punti per lei nella gara casalinga contro Macerata giocata da titolare, 46% in attacco, due muri e due ace, così, tanto per gradire. MERIT ADIGWE: Si prende ancora una volta la copertiuna nella vittoria di Conegliano contro Firenze. Chiude con 15 puntiin tre set, il 41% in attacco, un ace e un muro. PAOLA EGONU: Cervia è uno dei posti in cui la Nazionale azzurra ha preparato il Mondiale, poi vinto a settembre e a Cervia Paola Egonu ha costruito la sua estate d’oro. In quel Palasport torna e fa la differenza nella sfida con San Giovanni in Marignano che crolla sotto i colpi dell’oposta azzurra che chiude con 18 punti, il 56% in attacco e un ace. 🔗 Leggi su Oasport.it
