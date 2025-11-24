' Vivere Cesena 3.0' presentato in Comune il progetto sull' accessibilità della Rete Abilità diverse
È stato presentato questa mattina nella sala del Consiglio del Comune il nuovo progetto della Rete abilità diverse, che nasce con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità della città di Cesena in tutte le sue forme, coinvolgendo in maniera diretta gli esercizi commerciali, le realtà culturali, i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
