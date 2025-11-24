Vittorio Sgarbi ha tentato il suicidio? La figlia Evelina denuncia tutti | le sue parole sono strazianti

Il nome di Vittorio Sgarbi torna al centro dell’attenzione, ma questa volta attraverso le parole della figlia Evelina, che non ha esitato a raccontare dettagli inquietanti sullo stato di salute e sulle vicende personali del critico d’arte. Tra interviste tagliate, presunti malori in studio e gestione della sua vita privata da parte di terzi, la terzogenita del noto personaggio ha deciso di rompere il silenzio e di denunciare situazioni che giudica gravi e inaccettabili. La vicenda assume i contorni di un giallo che coinvolge la famiglia e le persone che circondano Vittorio, con accuse pesanti e motivazioni che non possono essere ignorate. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Vittorio Sgarbi ha tentato il suicidio? La figlia Evelina denuncia tutti: le sue parole sono strazianti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le ultime notizie sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi - facebook.com Vai su Facebook

“Mio padre ha tentato il suicidio e ora lo stanno curando con il litio. Sono pronta a denunciare tutti, l’asticella dello schifo si alza sempre di più”: la figlia di ... - Evelina Sgarbi torna nel salotto di Silvia Toffanin e si dice sempre più preoccupata per la vita del papà. Da ilfattoquotidiano.it

Vittorio Sgarbi ha tentato il suicidio? La figlia Evelina denuncia tutti: le sue parole sono strazianti - Evelina Sgarbi non ha alcuna intenzione di arrendersi e così ha deciso di fare delle nuove e sconvolgenti rivelazioni sul padre Vittorio. donnapop.it scrive

“Pare abbia tentato il suicidio”: giallo su Vittorio Sgarbi, cosa è successo - La salute di Vittorio Sgarbi ancora sotto la lente di ingradimento. Da newsmondo.it