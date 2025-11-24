Vittorio Feltri | Io amavo Ornella Vanoni mi offriva sempre le canne Facemmo una scommessa

Vittorio Feltri ricorda il suo rapporto con Ornella Vanoni e si commuove. Il giornalista, in collegamento con Mara Venier a Domenica In, ha parlato con affetto del suo legame con la cantante, morta venerdì all'età di 91 anni.Feltri ha esordito con una nota di commovente e affettuosa ironia: "Avevamo fatto una scommessa. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Vittorio Feltri: "Io amavo Ornella Vanoni, mi offriva sempre le canne. Facemmo una scommessa""

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vittorio Feltri ricorda Ornella Vanoni con un aneddoto sorprendente, tra affetto sincero e momenti che rivelano la loro complicità più inattesa. Un gesto raccontato in diretta ha aggiunto un dettaglio che nessuno avrebbe immaginato - facebook.com Vai su Facebook

Vittorio Feltri (@vfeltri) / Posts / X Vai su X

Vittorio Feltri si commuove in tv parlando di Ornella Vanoni, la confessione tra le lacrime: "La amavo" - Il giornalista Vittorio Feltri si è commosso fino alle lacrime parlando in tv dell'amica Ornella Vanoni recentemente scomparsa: "L'amavo", ha detto. virgilio.it scrive

Feltri su Ornella Vanoni: «Credevo di morire prima io. La amavo, a cena mi offriva spinelli» - Durante la puntata di “Domenica In” del 23 novembre, Vittorio Feltri ha ricordato Ornella Vanoni con affetto e ironia, raccontando aneddoti privati e una scommessa che li legava. Scrive controcopertina.com

Il giornalista, commosso a "Domenica In", racconta gli aneddoti più intimi: la cena a Milano, la canna e il verdetto: "Siamo cretini entrambi" - A Domenica In il giornalista racconta il suo legame con la cantante scomparsa e svela aneddoti tra ironia e commozione ... Da ilfattoquotidiano.it