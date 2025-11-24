Viti torte e sporgenti e paletti fuori asse | i parapetti di via Castel Carnasino non sembrano fatti a regola d' arte

Quicomo.it | 24 nov 2025

Da mesi via Castel Carnasino, la strada che sale verso la clinica Villa Aprica, convive con un cantiere che avrebbe dovuto migliorare sicurezza e percorribilità dei pedoni grazie alla realizzazione di un nuovo marciapiede. Ma le foto inviate in redazione da un lettore raccontano una realtà. 🔗 Leggi su Quicomo.it

viti torte sporgenti palettiViti torte e sporgenti e paletti fuori asse: i parapetti di via Castel Carnasino non sembrano fatti a regola d'arte - Un lettore segnala il nuovo marciapiede verso Villa Aprica: ferri a vista e parapetti storti, “spero che l’impresa sistemi prima che qualcuno si faccia male” ... Da quicomo.it

