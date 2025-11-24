Viti storte e sporgenti e paletti fuori asse | i parapetti di via Castel Carnasino non sembrano fatti a regola d' arte

Da mesi via Castel Carnasino, la strada che sale verso la clinica Villa Aprica, convive con un cantiere che avrebbe dovuto migliorare sicurezza e percorribilità dei pedoni grazie alla realizzazione di un nuovo marciapiede. Ma le foto inviate in redazione da un lettore raccontano una realtà.

