Virtus la partita con l’israeliana Hapoel si giocherà in Fiera Ma la polemica continua | Via gli spazi ai collettivi
Bologna, 24 novembre 2025 – Da un lato c’è la lunga coda delle polemiche dopo gli scontri di venerdì in occasione della partita della Virtus contro gli israeliani del Maccabi. Tanto che nel consiglio comunale di oggi FdI presenterà “un ordine del giorno per chiedere la revoca degli spazi comunali e dei finanziamenti a collettivi, “ Labàs e Tpo in primis”. Dall’altro c’è da guardare al futuro calendario dei bianconeri, e non certo solo per questioni di tifo. Già, perché un altro match caldo è alle porte: il 12 dicembre, alle 20.30, arriva – neanche a farlo apposta – un’altra squadra di Tel Aviv: la capolista Hapoel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
