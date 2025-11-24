Virtus in campo con Fenerbahce | quando e dove seguire il nuovo appuntamento di Eurolega

Bologna, 24 novembre 2025 - La Virtus sfida i campioni in carica. A meno di quarantotto ore dalla sfida di Desio con Cantù, la Virtus torna in campo domani pomeriggio, martedì 25 novembre, alle 18.45 per sfidare alla Ulker Sports and Event Hall di Istanbul il Fenerbahce. Reduce dalla vittoria con l’Acqua San Bernardo di domenica e dal successo di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv e ancor prima di Treviso sempre in campionato, la formazione di Dusko Ivanovic cerca conferme, lontano alle Due Torri anche in Eurolega. Contro il Fenerbahce serve una prova i maturità per la V Nera, contro una avversaria che è sicuramente tra le squadre più attrezzate a livello europeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

