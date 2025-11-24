Violet charity gala per sostenere la lotta alla fibromialgia
Si terrà martedì 2 dicembre 2025 presso l’“Hotel Sakura” di Torre del Greco l’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, un progetto in collaborazione di Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv un’idea della giornalista e conduttrice televisiva Magda Mancuso che ha unito altri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Beneficenza, il 2 dicembre al “Violet Charity Gala” di Torre del Greco il progetto di Cittadinanzattiva Campania- - facebook.com Vai su Facebook
Beneficenza, il 2 dicembre al “Violet Charity Gala” di Torre del Greco il progetto di Cittadinanzattiva Campania Vai su X
Il “Violet Charity Gala” per sostenere la lotta alla Fibromialgia - Al “Sakura” il 2 dicembre condotto da Magda Mancuso e Beppe Convertini: premiati Oliva, Marotta, Mercurio e Miraggio ... Secondo ilroma.net
Violet charity gala: medici e artisti in scena per la fibromialgia - Al via il “Violet charity Gala"in collaborazione con Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv- Si legge su msn.com