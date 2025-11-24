Violet charity gala per sostenere la lotta alla fibromialgia

Si terrà martedì 2 dicembre 2025 presso l’“Hotel Sakura” di Torre del Greco l’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, un progetto in collaborazione di Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv un’idea della giornalista e conduttrice televisiva Magda Mancuso che ha unito altri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

