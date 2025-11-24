Violenza sulle donne sono 106 i casi ad Ancona Sedici persone finite in carcere
Ancona, 24 novembre 2025 – Sono 106, in provincia di Ancona, le persone segnalate per maltrattamenti dall’inizio dell’anno. Sono i dati diffusi dai carabinieri del Comando provinciale, che riferiscono che in sinergia con prefettura, autorità giudiziaria, altre forze di polizia e centri antiviolenza, hanno denunciato anche 46 persone per atti persecutori, 11 per violenza sessuale (in sette casi le vittime erano minorenni) e cinque per revenge porn. Violenza e donne, Sofia Raffaeli è la testimonial I numeri del codice rosso. In un caso quest’ultimo reato è stato usato per estorcere denaro alla vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
