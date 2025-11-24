Violenza sulle donne in un corto | storie e riflessioni
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, viene presentato Finché morte non ci separi, un cortometraggio che affronta con intensità e delicatezza il tema della violenza psicologica e domestica nel contesto femminile. La produzione, realizzata da OffiCine-IED, si distingue per una narrazione coinvolgente e tecnologie innovative, ponendo l’accento sulla necessità di sensibilizzare il pubblico su questa grave problematica sociale. ambientazione e trama di finché morte non ci separi. una narrazione tra cielo e memoria. Finché morte non ci separi è ambientato in un ambiente ultraterreno, più precisamente in Paradiso, dove la protagonista Delia ( Carla Signoris ) si gode un’apparente tranquillità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Leggi anche questi approfondimenti
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, gli ospedali dell’Azienda ULSS 9 Scaligera partecipano alla quinta edizione dell’(H) Open Week, organizzata da Fondazione Onda ET - facebook.com Vai su Facebook
Sento ora in radio: "Alla manifestazione contro la violenza sulle donne molte bandiere palestinesi". Trova l'errore Vai su X
Quello che le storie ci dicono, tavola rotonda per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - 30 la libreria Mondadori Duomo di Milano, in piazza Duomo, angolo via Mazzini, ospita l'evento Quello che le storie ci dicono, una tavola rotonda per la Giornata ... Come scrive mentelocale.it
Finché morte non ci separi: la violenza sulle donne in un corto - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, OffiCine- Segnala ciakgeneration.it
“Le voci delle donne: questo non è amore”, un viaggio nelle storie di donne vittime di violenza di genere - Rai3 nella Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne: le storie che chiedono ascolto ... sorrisi.com scrive