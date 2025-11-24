Violenza sulle donne in un corto | storie e riflessioni

Jumptheshark.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, viene presentato Finché morte non ci separi, un cortometraggio che affronta con intensità e delicatezza il tema della violenza psicologica e domestica nel contesto femminile. La produzione, realizzata da OffiCine-IED, si distingue per una narrazione coinvolgente e tecnologie innovative, ponendo l’accento sulla necessità di sensibilizzare il pubblico su questa grave problematica sociale. ambientazione e trama di finché morte non ci separi. una narrazione tra cielo e memoria. Finché morte non ci separi è ambientato in un ambiente ultraterreno, più precisamente in Paradiso, dove la protagonista Delia ( Carla Signoris ) si gode un’apparente tranquillità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

violenza sulle donne in un corto storie e riflessioni

© Jumptheshark.it - Violenza sulle donne in un corto: storie e riflessioni

Leggi anche questi approfondimenti

violenza donne corto storieQuello che le storie ci dicono, tavola rotonda per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - 30 la libreria Mondadori Duomo di Milano, in piazza Duomo, angolo via Mazzini, ospita l'evento Quello che le storie ci dicono, una tavola rotonda per la Giornata ... Come scrive mentelocale.it

violenza donne corto storieFinché morte non ci separi: la violenza sulle donne in un corto - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, OffiCine- Segnala ciakgeneration.it

“Le voci delle donne: questo non è amore”, un viaggio nelle storie di donne vittime di violenza di genere - Rai3 nella Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne: le storie che chiedono ascolto ... sorrisi.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Corto Storie