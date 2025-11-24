Violenza sulle donne i traumi influenzano la mente anche dopo anni | Non ci si percepisce come soggetti autonomi
La violenza lascia sulle donne segni profondi anche dopo anni. La psicologa spiega come abusi e microtraumi cambiano mente, autostima e fiducia, quali passi aiutano a ricostruirsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Anche quest’anno insieme in cammino contro la violenza sulle donne ? #èperte #rimini - facebook.com Vai su Facebook
Sento ora in radio: "Alla manifestazione contro la violenza sulle donne molte bandiere palestinesi". Trova l'errore Vai su X
Violenza sulle donne, i traumi influenzano la mente anche dopo anni: “Non ci si percepisce come soggetti autonomi” - Il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza che si tiene ormai dal 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e ucc ... Riporta fanpage.it
Violenza sulle donne: oltre metà delle vittime sviluppa PTSD - Il progetto ISS EpiWE mostra che oltre metà delle donne vittime di violenza sviluppa PTSD. Si legge su nurse24.it
La violenza lascia cicatrici nel DNA? Ecco cosa rivela il nuovo studio sulla violenza domestica - Un’indagine dell’ISS apre scenari sorprendenti sulle conseguenze della violenza domestica. Come scrive msn.com