Violenza sulle donne Cisl | Liguria tra le regioni d' Italia con percentuale più alta di reati di violenza di genere

24 nov 2025

“Dalla contrattazione sociale alla contrattazione aziendale: confronto, riflessioni, testimonianze sul tema della violenza, molestie, discriminazioni" Questo il titolo dell’incontro organizzato dal coordinamento donne della Cisl Liguria in vista del 25 novembre, giornata internazionale per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

