Violenza sulle donne Cisl | Liguria tra le regioni d' Italia con percentuale più alta di reati di violenza di genere
“Dalla contrattazione sociale alla contrattazione aziendale: confronto, riflessioni, testimonianze sul tema della violenza, molestie, discriminazioni" Questo il titolo dell’incontro organizzato dal coordinamento donne della Cisl Liguria in vista del 25 novembre, giornata internazionale per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Regione Lombardia invita ragazze e ragazzi under 35 a prendere parte all’evento “Una generazione che sceglie il rispetto e rifiuta la violenza ”: un pomeriggio di confronto - facebook.com Vai su Facebook
Jacqueline Bisset: “Basta violenza contro le donne. Ma le donne smettano di provocare” Vai su X
