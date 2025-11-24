Violenza sulle donne Cgil | Sul lavoro disparità culturale ma anche strutturale E arriva ' Non chiamatelo raptus'

Cesenatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lotta alla violenza di genere in città, mercoledì 26 novembre alle 20.30, nella Sala Migliori della Cgil a Cesena, in via Tito Maccio Plauto 90, si terrà un incontro pubblico con Stefania Spanò, in arte Anarkikka, illustrautrice, vignettista e attivista femminista, per la presentazione del libro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

violenza sulle donne cgil sul lavoro disparit224 culturale ma anche strutturale e arriva non chiamatelo raptus

© Cesenatoday.it - Violenza sulle donne, Cgil: "Sul lavoro disparità culturale ma anche strutturale". E arriva 'Non chiamatelo raptus'

Argomenti simili trattati di recente

violenza donne cgil lavoroGenova, Cgil organizza Flash Mob “Tutt? unit? contro la violenza sulle donne” - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Camera del Lavoro di Genova promuove il flash mob “Tutt? unit? contro la violenza sulle donne”. Segnala telenord.it

violenza donne cgil lavoroDomani il flash mob contro la violenza sulle donne: mani dipinte di rosso e cartelli - Il flash mob è organizzato principalmente dalla Camera del lavoro di Genova, ma si attende la partecipazione anche di partiti, associazionismo, cittadini ... Da genovatoday.it

violenza donne cgil lavoroFlash Mob Cgil per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - Si tiene martedì 25 novembre 2025, alle ore 17 in Largo Pertini, il flash mob Tutt? unit? contro la violenza sulle donne organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova in occasione della giornata ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Cgil Lavoro