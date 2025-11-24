Violenza sulle donne attivati dai Carabinieri 291 ' codici rossi' Gli arresti in provincia sono 22

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, rendendo noti alcuni dati dell’attività svolta nell’ultimo anno in provincia di Forlì-Cesena. Un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Violenza sulle donne, attivati dai Carabinieri 291 'codici rossi'. Gli arresti in provincia sono 22

