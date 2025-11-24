Violenza sulle donne attivati dai Carabinieri 291 ' codici rossi' e 22 arresti in provincia Due le stanze rosa
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, rendendo noti alcuni dati dell’attività svolta nell’ultimo anno in provincia di Forlì-Cesena. Un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Anche quest’anno insieme in cammino contro la violenza sulle donne ? #èperte #rimini - facebook.com Vai su Facebook
Sento ora in radio: "Alla manifestazione contro la violenza sulle donne molte bandiere palestinesi". Trova l'errore Vai su X
Violenza donne: 291 “codici rossi” e 22 arresti contro la violenza di genere - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il suo impegno ... Si legge su livingcesenatico.it
E-R, quasi 11 codici rossi al giorno dei carabinieri - 967 "codici rossi", lo strumento che garantisce un intervento immediato nei casi di violenza domestica e di genere: di media, quin ... ansa.it scrive
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le caserme dell’Arma si tingono di arancione - Domani 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche le caserme dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia, Guastalla e Castelno ... Riporta nextstopreggio.it