Violenza sulle donne | a Roma il camper della Polizia di Stato per Questo non è amore

La Portavoce della Questura di Roma Elisabetta Accardo racconta la campagna “ Questo non è amore “, pensata in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. A Roma, in piazza Pia, ci sarà un camper della Polizia di Stato su cui ogni donna potrà scrivere le frasi e le parole che “non sono amore”. La sfida vera non è soltanto reprimere la violenza, ma farla emergere. È un lavoro che va iniziato nelle scuole, nelle famiglie, nei gruppi sociali. La prevenzione primaria è lo strumento più potente che abbiamo”, ha detto Accardo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

