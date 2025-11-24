Violenza donne TisoAccademia IC | Contrastare vittimizzazione secondaria

Carmela Tiso denuncia la violenza verbale e la vittimizzazione secondaria: ascoltare le donne senza giudizio per spezzare il silenzio. "La violenza contro le donne non si manifesta solo attraverso colpi, minacce o abusi fisici. Esiste una forma di violenza più silenziosa, ma altrettanto distruttiva: la violenza delle parole. Insulti, giudizi, dubbi insinuati e commenti colpevolizzanti diventano strumenti di una seconda aggressione, conosciuta come vittimizzazione secondaria. Quest'ultima si verifica quando una donna, dopo aver subito violenza, anziché essere accolta, ascoltata e protetta, viene messa in discussione da chi dovrebbe sostenerla.

