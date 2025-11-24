Violenza di genere nelle imprese scarsa sensibilità | il clima scoraggia le denunce
Il problema della violenza contro le donne non sembra al centro dell’attenzione delle aziende lombarde. Lo rivela la ricerca “Prevenzione e contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro” promossa da Cisl Lombardia e realizzata da BiblioLavoro (il centro studi del sindacato). L’iniziativa ha coinvolto (tramite questionario) 428 Rls (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) operanti in altrettante imprese del territorio, che occupano complessivamente oltre 336 mila addetti. Gli intervistati hanno evidenziato, in particolare, l’assenza di interventi di prevenzione, l’insufficiente valutazione dei rischi, il basso livello di consapevolezza sia fra il management che fra i lavoratori, la carenza di formazione, la permanenza di un “clima che scoraggia le denunce. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
