Violenza di genere la Cgil Fvg attacca | Serve prevenzione
In vista del 25 novembre, la Cgil Friuli Venezia Giulia rilancia il dibattito sulla violenza di genere con una serie di iniziative organizzate tra Udine, Trieste e Pordenone. Per Daniela Duz, responsabile Politiche di genere e Pari opportunità della segreteria regionale, la ricorrenza deve essere.
Violenza di genere, la Cgil Fvg attacca: "Serve prevenzione" - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il sindacato regionale richiama l'attenzione sull'urgenza di misure strutturali: prevenzione nelle scuole, autonomia economic ...
Violenza genere: Rosolen, da Fvg 340mila euro per iniziative contrasto - "Ammontano a 340mila euro le risorse che la Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato anche quest'anno (300mila nella legge di bilancio e ulteriori 40 mila a seguito ...
La Cgil: "Donne ancora penalizzate. Stipendi più bassi degli uomini e meno ruoli apicali" - : riguarda il potere, la distribuzione dei diritti, la giustizia sociale e la possibilità per ogni do ...