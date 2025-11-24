Violenza di genere carabinieri e studenti a confronto nel comando di Salerno
Un incontro formativo dedicato al contrasto della violenza di genere si è svolto questa mattina presso il comando provinciale dei carabinieri di Salerno, coinvolgendo gli studenti delle scuole locali. L'iniziativa, che ha visto anche l'inaugurazione di una panchina rossa donata dall'associazione.
25 Novembre: Lodi Dice NO alla Violenza di Genere! Non mancate a questa importante giornata dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza contro le donne. Punto Informativo con la Polizia di Stato Ore 9:00 in Piazza Broletto Punto informat
#GranBallo della #Venaria #Reale, a #Torino: Galà contro la #violenza di #genere. Progetto #ScarpetteRosse. Un evento che dà voce, e futuro alle #donne #vittime di violenza. Il ricavato è destinato al Progetto #AliceOnlus #granballodellavenariareale
Savona, gli studenti dell'Ipsia di Finale ed i Carabinieri insieme per combattere la violenza contro le donne - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre annualmente il 25 novembre, il comando provinciale dei Carabinieri di Savona
Bronte. Carabinieri e scuola insieme, contro la violenza - Nel solco del protocollo d'intesa siglato tra l'Arma e il MIM, per accrescere nei giovani la cultura della legalità, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo riprendono gli incontri
Carabinieri Napoli: "Violenza di genere trasversale e radicato" - Un fenomeno trasversale, cioé che riguarda ogni contesto sociale, radicato sul territorio, e che vede la maggior parte delle vittime rivolgersi subito alle forze dell'ordine per il 90% dei casi