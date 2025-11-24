Vinicius Xabi Alonso rottura in vista col brasiliano? Dalla Spagna non han dubbi | si respira questo clima nello spogliatoio del Real Madrid!

Vinicius Xabi Alonso, rottura tra il tecnico e il brasiliano? Dalla Spagna svelano che c’è questo clima nello spogliatoio del Real Madrid!. Nubi nere si addensano sul Santiago Bernabéu. Il pareggio per 2-2 rimediato contro l’Elche non è stato solo un passo falso in classifica, ma il detonatore di una crisi latente che sta scuotendo le fondamenta del Real Madrid. L’illusione generata dalla vittoria nel Clásico contro il Barcellona e dal poker al Valencia è svanita rapidamente: due pareggi consecutivi in Liga e, soprattutto, il pesante KO in Champions League contro il Liverpool hanno riaperto il processo alla gestione tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vinicius Xabi Alonso, rottura in vista col brasiliano? Dalla Spagna non han dubbi: si respira questo clima nello spogliatoio del Real Madrid!

Approfondisci con queste news

Marca | Vinicius dai baya ji dadin Xabi Alonso a Real Madrid, musamman bayan da aka ajiye shi a benci sau hudu a kakar wasa ta bana, kuma ya bayyana fushinsa bayan an sauya shi a wasan El-Clásico. Tattaunawar sabunta kwantiraginsa da zai kare - facebook.com Vai su Facebook

#XabiAlonso: “ #Vinicius? Nessun caso, tutto risolto, è un ragazzo intelligente” Vai su X

Vinicius Jr Real Madrid: è finita! Rottura tra le parti e cessione in estate! I blancos piombano su un bianconero - Vinicius Jr Real Madrid, il rapporto con il tecnico di Xabi Alonso è praticamente ai ferri corti. Riporta calcionews24.com

Vinicius Junior tra polemiche e addio al Real Madrid! Nel mezzo i problemi con Alonso. Il punto - Vinicius Junior al centro delle tensioni del Real Madrid: il rapporto con Xabi Alonso complica il rinnovo Il Real Madrid sta attraversando un momento complesso e il pareggio per 2- Secondo calcionews24.com

Real Madrid, rottura totale con Vinicius: Perez pensa alla cessione - Tensione tra Vinicius e il Real Madrid: Florentino Perez pronto a venderlo dopo l’ennesimo scontro con Xabi Alonso. europacalcio.it scrive